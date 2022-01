Djokovic loositi esialgu Austraalia lahtiste tabelisse, oma vastased said teada ka eestlannad 

Djokovici saatus seisab endiselt Austraalia immigratsiooniministri Alexis Hawke’i taga, kel on õigus serblase viisa uuesti kehtetuks kuulutada. Tõenäoliselt kaebaks Djokovici leer otsuse taas edasi. Seni on saanud tennisist käia Melbourne Parkil trenni tegemas ja turniiriks valmistumas.

Austraalia lahtiste loos lükati küll tund ja 15 minutit edasi, aga oma vastased said teada ka Eesti tennisistid. Kuuendana asetatud Anett Kontaveit läheb avaringis vastamisi Tšehhit esindava Katerina Siniakovaga (WTA 46.). Omavahel on varem kohtutud viiel korral, neist neli on v]itnud eestlanna. Viimati mängiti omavahel sügisel Moskva turniiril, kus Kontaveit võitis seisuga 6 : 3, 6 : 3. Edu korral ootaks teises ringis ees Austraalia sportlane Astra Sharma (WTA 101.) või 19aastane taanlanna Clara Tauson (WTA 41.).