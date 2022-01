MÜSTILINE AAFRIKA! Miks ei löö Musta mandri parimad enam väravaid? Ja miks on naiskohtunikud paremad kui mehed? 

Ainsa eestlasena Aafrikas, täpsemalt Rwandas, jalgpallitreenerina töötanud Jaanus Reitelil on asjast oma nägemus. „Ma nägin seda ka Rwandas, et skoorid on väga väiksed. Paljude koondiste etteotsa on tulnud Euroopa või Põhja-Aafrika treenerid ja tulemuse tähtsus on niivõrd palju tõusnud. Enam ei julgeta mängida ründavat jalgpalli ja esmatähtis on, et kaitses oleks asjad korras,” seletas Reitel ja tõi näite, kuidas APRi nimeline meeskond on aastaid Rwanda meistriks tulnud tänu sellele, et väiksemaid meeskondi on võidetud 1 : 0 või 2 : 1.