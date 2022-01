Neuville uue auto valmimisest: olime Otiga igal koosolekul kohal ja arendasime seda koos 

Toyota ja M-Sport asusid uusi autosid arendama oluliselt varem kui Hyundai. Ott Tänaku kõrval teise piloodina Hyundai rooli keerav belglane Thierry Neuville usub, et nad on Tänaku abiga saanud valmis siiski konkurentsivõimelise auto.

„Rääkisime sellest autost palju ja olen tehtud tööga rahul. Olime enamiku ajast samal lainepikkusel ja suunasime meeskonda samas suunas. Mulle tundub, et me tegime õigeid otsuseid ja nüüd on veel vaja paika saada viimased pisidetailid.”

„Oleme originaalprototüüpiga võrreldes teinud suuri muudatusi. Olime võib-olla natuke graafikus maas, aga oleme viimastel kuudel kõvasti tööd teinud. Loomulikult muudab uus tehnoloogia situatsiooni ja teadmatust on palju. Uue hooaja algus võib olla katsumusterohkem kui tavaliselt,„ leidis Neuville. „Võib juhtuda, et meeskondadel on suur tasemevahe. Sellistes olukordades võib keegi teiste eest ära pääseda, aga loodan, et kohaneme kiirelt ja suudame sõita meistritiitli peale.“