FANTASTILINE! Zahkna ja Ermits kergitasid Eesti olümpiakohale! 

Laskesuusahooaeg jätkus Ruhpoldingis meeste sprindiga, mille võitis MK-sarja liider Quentin Fillon Maillet. Eestlaste jaoks on aga kõige tähtsam, et neljapäevase seisuga on meie mehed Pekingisse sõitmas neljakesi ehk OMil on välja võimalik panna ka teatevõistkond.