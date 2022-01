NULLIPOISID! Zahkna ja Ermits astusid suure sammu nelja olümpiakoha suunas 

Eesti laskesuusameeste jaoks on Ruhpoldingi MK-etapp ülioluline, sest selle järel läheb lukku olümpiakvalifikatsioon. Eestlased reisisid Saksamaale viimasena joone all – meie sportlased pääseksid vaid individuaalvõistlustele, teatenelikut välja panna ei saaks. Napilt eestlaste ees oli Jaapani koondis, kelle edestamiseks vajasid meie mehed hädasti õnnestumisi.

Õnneks said koondise kaks nimekaimat sportlast pinge all hakkama. Esimesena pääses rajale Rene Zahkna, kes eelmisel nädalal Oberhofis tegi sprindi 17. kohaga karjääri parima tulemuse. Zahkna lasi seegi kord puhtalt, kuid kangestus viimasel suusaringil korralikult ja kaotas lõpuks Fillon Maillet’le 1.33,9 – see tähendas 48. kohta.