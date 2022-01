LEGENDIL UUS AMET! Rajatraktoriga mööda lumist Raeküla sõitev Raio Piiroja: olen alles kollanokk! 

Jalgpall, suusatamine, orienteerumine ja kalapüük – need on endise vutikoondislase Raio Piiroja (42) suured armastused. Nüüd saab teda peale selle näha ka traktori roolis, sest tänavu on ta esimest aastat ametis Pärnu Raeküla suusaraja hooldaja ehk rajameistrina. Kuigi tööpäevade graafik on olnud esialgu harjumatu, on Piiroja uue ametiga rahul: „Inimesed sõidavad mööda ja näitavad toredaid käemärke, pärast tulevad juttu ka ajama. See on selline hea tunne, nagu keegi patsutaks sulle traktoris õlale.“