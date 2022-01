FIA hakkas F1-skandaali siluma: ninamees vallandati ühest ametist 

Rahvusvaheline Autoliit FIA andis oma kodulehel ametlikult teada, et F1-sarja skandaalne lõpplahendus Abu Dhabis on parajasti läbimas „põhjalikku analüüsi“. Ridade vahelt lugedes pole raske aru saada, mida see tähendab: võistlusdirektor Michael Masi päevad oma ametis on loetud.