PÖÖRE: Austraalia immigratsiooniminister tühistas Djokovici viisa 

Austraalia väljaanne The Age kirjutab, et Djokovici advokaadid vaidlustavad selle otsuse kohtus. Kui see ei osutu edukaks, tuleb Djokovicil Austraaliast viivitamatult lahkuda, mis tähendab, et aasta esimene suure slämmi tenniseturniir algab esmaspäeval tiitlikaitsjata.