Kerr Kriisa uuris mängu ajal lauast: „Kes need kohtunikud siia kutsus?“ 

Mängu ajal pälvis ta lisaks sportlikele liigutustele tähelepanu sellega, et uuris teisel poolajal 53 : 40 eduseisul kohtunike lauast, kes need vilemehed siia kutsus. Twitteris leviva lühivideo põhjal pole võimalik ütelda, mis Kriisa pahameele põhjustas, kuid mäng jätkus Colorado sisseviskega, nii et võib-olla häiris teda see otsus.