Nadal Djokovici saagast: ajaloos pole ühtegi sportlast, kes oleks suurem kui võistlus ise 

Maailma esireket Djokovic saabus eelmisel nädalal Austraaliasse, kuid teda ei lubatud riiki sisse, kuna ta oli vaktsineerimata. Seepeale kaebas ta otsuse edasi, sai õiguse, aga eile saabus järgmine peatükk ning valitsus saadab ta Austraaliast ikkagi välja. Selle otsuse on Djokovic taas edasi kaevanud ning lõplik selgus peaks saabuma pühapäeval. Endiselt on kavas tema esimese ringi kohtumine kaasmaalase Miomir Kecmanovici vastu.

„Ajaloos pole ühtegi sportlast, kes on suurem kui võistlus ise,“ ütles Nadal BBC vahendusel. „Minu jaoks on siin veel palju vastuseta küsimusi. Oluline on, et kõik saaks kiirelt lahenduse. Kõik valivad ise oma tee. Ma hindan Novakit kõrgelt nii inimesena kui muidugi ka sportlasena. Austan teda väga, mis siis, et ma ei nõustu paljude asjadega, mida ta viimastel nädalatel on teinud.“