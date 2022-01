UUS TASE! Elu parima sõidu teinud Ilves pakatab enesekindlusest: „Ma pole enam mees, keda on lihtne võita."

Ilves: „See on nüüd reaalsus, mitte üks tore jutt.“

Ilves tunnistas võistluse järel Õhtulehega rääkides, et loomulikult on poodium suur asi, aga spordimehena jääb napilt võidust ilmajäämine natuke ka kripeldama. „Äge on poodiumil olla ja näidata, et olen selleks reaalselt võimeline. See on nüüd reaalsus, mitte ainult üks tore jutt,“ sõnas ta. „Teistpidi - kui sa juba seal oled, siis tahad alati paremat. Täna jäi see lähedale, aga nägin, et taktikaliselt tegin natuke valesti.“

Ilvese sõnul poleks ta tagantjärele targana pidanud viimasele laskumisele esimesena minema, sest Lamparter sai tema tuulest välja hüpata. Nii jäi asi lõpusirge otsustada, aga sinna sai austerlane minna suurema hooga ja Ilves teda enam kätte ei saanud.

Küll aga on ta väga rahul oma hüppevormiga, sest paljud konkurendid said hüpata oluliselt paremates tingimustes. „Ma tunnen, et alates Val di Fiemmest on mul hüpe hästi jalas. Tunnen end enesekindlalt ja vabalt igasuguste ilmaoludega. Ka täna said mitmed mehed hüpata palju parema tuulega, aga see näitabki et ma olen väga heas vormis. Tunnen, et tegin ise üsna maksimumilähedase soorituse ja see teeb heameelt,“ ütles Ilves.

Suusasõidu osa kommenteerides alustas Ilves esmalt tänuga määrdemeestele. „Suusad olid täna super. Kuna Lamparter on niivõrd hea sõitja, siis oligi plaan lasta temal tempot üleval hoida ja teisi mitte järgi lasta. Hiljem tundsin, et äkki oleksin ise võib-olla natuke varemgi tegema hakata, aga ilmselt poleks nad maha jäänud. Tõusu peal tundsin end hästi ja proovisin, aga võis aimata, et ega nad ilmselt maha ei jää. Tagakurvis ma enam mööda ei saanud minna ja lõpusirgel küll üritasin, aga Lamparter oli nii palju ees. Nurisema ei jää ja lõpuks läks kõik hästi. Tuleb tegelikult olla poodiumiga rahul,“ selgitas eestlane.