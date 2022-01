UUS TASE! Kristjan Ilves näitas suusarajal vinget minekut ja etapivõit jäi vaid 0,3 sekundi kaugusele!

Ilves teatas pärast hüppevõistlust Eurospordile, et on mõistagi väga rahul. „Olen teinud viis stabiilset hüpet järjest - kõik sujub hästi ja naudin enda hüppeid. Esimesel ringil on mul võimalik võtta rahulikult. Olen kindel, et Lamparter püüab mind kinni ja seejärel tuleb lihtsalt tema tuules sõita.“