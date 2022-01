VIDEO | VÕIMAS! Kristjan Ilves pani taas hüppevõistluse kinni ja jahib suusarajal kõrget kohta 

Taas pole kohal MK-sarja üldliidrit Jarl Mangus Riiberit ning Ilvese lootused 10 kilomeetri distantsil heale kohale on üsnagi suured, sest vähem kui 30 sekundit kaotavad talle vaid neli sportlast ning arvestades, et eestlasest üheksa sekundit hiljem stardib näiteks ka kõva suusamees Johannes Lamparter, siis suudab ka esimene ots ilmselt head tempot teha.

Ilves teatas pärast hüppevõistlust Eurospordile, et on mõistagi väga rahul. „Olen teinud viis stabiilset hüpet järjest - kõik sujub hästi ja naudin enda hüppeid. Esimesel ringil on mul võimalik võtta rahulikult. Olen kindel, et Lamparter püüab mind kinni ja seejärel tuleb lihtsalt tema tuules sõita.“