Ligi kümne tipptreeneri pilgu all töötav Eesti-prantsuse jäätantsupaar: tulevikus loodame jõuda tiitlivõistlustel esikuuikusse 

Eesti-prantsuse jäätantsupaar Marko Jevgeni Gaidajenko – Solene Mazingue vabakavas uut isiklikku tippmarki ei püstitanud ja nii lepivad nad eeldatavasti kodusel EMil 20. kohaga. Moskvas koos maailma tipp-paaridega ligi kümne treeneri käe all toimetav duo tunnistab, et tulevikuks on sihid kõrged. „Suur soov on jõuda kord tiitlivõistlusel esikümnesse või esikuuikusse, milleks on meil võimekust. Sel hooajal me veel ei mõelnud olümpiale, aga järgmist OM-tsüklit võtame väga tõsiselt,“ lausus 20aastane eestlane.