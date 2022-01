Eesti kindlustas teatenelikule olümpiapileti, Rootsi ja kohtunikud rikkusid Norra sõidu 

Avavahetuse järel saatis kaks varupadrunit kasutanud Rene Zahkna teele 13. kohal ja liidritest taga 36,5 sekundit. Siimer langes enda vahetusga koha võrra ja Kalev Ermits pääses rajale 1.18,1 kaotusega 14. kohal.

Samal teemal Talisport FANTASTILINE! Zahkna ja Ermits kergitasid Eesti olümpiakohale! Neljapäeval sprindis 19. koha välja sõitnud Ermits läks aga lamadestiiru järel kahele trahviringile ja nii said lõpu Eesti lootused heale lõppkohale. Raido Ränkel pääses rajale Venemaast hiljem 3.38 ja 18. kohal. Ränkel tõi Eesti lõpuks finišisse 19. kohal, aga eespool Jaapanist ehk nii kindlustati ära, et Eestil on võimalik Pekingis teatenelik starti saata.

Sõidu võitis Venemaa (0+4), kes edestas Saksamaad (0+2) seitsme sekundiga ja kolmandaks tuli Valgevene (0+6).

Võistluste kõige ootamatumad sündmused leidsid aset avavahetuse püstitiirus, kui kõrvuti mattidele tulid Rootsi ja Norra. Peppe Femling hakkas aga ootamatult tulistama Norra märke ning see langetas segadusse sattunud Aleksander Fjeld Anderseni grupi lõppu, sest temal polnud midagi lasta. Norrale siiski kompenseeriti kaduma läinud kaks minutit ja nad lõpetasid sõidu lõpuks seitsmendal kohal, Rootsist kümme sekundit eespool. Samas pidi Norra jätkama võistlust üksinda grupi lõpus ja mees-mehe vastu sõidus on taga jälitamine oluliselt keerulisem, kui sõita teistega koos eesotsas.

„Ma ei saanud mitte millestki aru, see oli kaos,“ kommenteeris Sportbladetile. „Tulime tiiru mattidel 17. ja 18. ja jõudsin ära lasta neli lasku, kuni sain aru, et midagi on valesti. See lõppes Rootsi jaoks trahviringiga, sest Femlingul ei jagunud enam padruneid, et alla lasta ka õiged märgid. „Viimati tegin midagi sellist, kui ma olin 8- või 9aastane.“

Femling tunnistas, et palus Andersenilt kohe pärast sõitu vabandust. „See polnud meile kummalegi kasulik ja palusin temalt vabandust.”

Andersen ise teatas Norra rahvusringhäälingule, et see on kõige veidram asi, mis temaga kunagi juhtunud on. „Lasin oma esimese lasu pihta ja järsku läks kaks märki korraga alla. Lasin uuesti ja juhtus sama asi. Sain aru, et kõik märgid on all, aga mul on veel mitu padrunit salves. Tõstan oma käe, aga mitte midagi ei juhtunud. Lõpuks tuldi minu juurde, aga ka märgid tõusid uuesti ja lasin oma lasud ära. Küsisin, et mis ma nüüd tegema peaksin. Öeldi, et ma pean ka oma varupadrunid ära kasutama, kuna märgid olid veel üleval.”