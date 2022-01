Nädala alguses Kalev/Cramo seljatanud Pärnu sai TalTechilt sauna. Valge: „Samamoodi lasime end peale VEFi võitmist lõdvaks ja saime mitu mängu kotti.“ 

Kohtumise lõpuks Pärnu Sadama parimana 19 punkti visanud tagamees Robert Valge tunnistas, et meeskond jäi alla kõiges. „Nad võtsid keskmängijata kõik lauad maha, kõik vennad läksid lauda, lahtised pallid olid nende omad… Nad panid väga hea protsendiga viskeid kotti, me ei suutnud kuidagi neid kaitses peatada. Oleme ise süüdi. Nad polnud peatamatud, vaid oli meie kehv mäng. Samamoodi lasime end peale VEFi võitmist lõdvaks ja saime mitu mängu kotti,“ rääkis Delfi ülekandes 24aastane Eesti koondislane, et üheks probleemiks oli häälestatus.