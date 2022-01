GALERII | 42aastane Tatjana Mannima teenis endalegi ootamatult olümpiapileti! „Ma tõesti ei mõelnud sellele.“ 

„Tead, ma ei hakka veel midagi spekuleerima. Vaatame. Jah, koht on ausalt käes, aga mul on oma töökoht ja kõik kõik kõik. Peab natuke vaatama, kuidas kõik teised ka otsustavad ja…“ vastas Mannima kümmekond minutit pärast võitu Õhtulehe küsimusele, kas nüüd ongi Pekingisse minek. „See on täiesti 50-60. Pean natuke kaaluma. Ma tõesti ei mõelnud sellele.“