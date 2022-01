Imelises hoos Kristjan Ilves: „Ausalt öeldes pole ma teinud midagi selleks, et veel nii heas vormis olla."

Kvalifikatsioonis tegi elu parima hüppe

Võistluse järel Õhtulehega suhelnud Ilves arvas, et hommikune kvalifikatsioonihüpe, mis tähendanuks suusarajal lausa 41sekundilist edu, võis olla tema elu parim. „Siis oli kõik paigas - nii tehnika kui ka ilmaolud. Kõik oli super. Võistlushüppe puhul pean ma olema tänulik, et üldse sain sellised olud. Mõni minut varem oleksin saanud sellise taganttuule, millega poleks olnud mingit võimalust. Ma sain päris pikalt istuda ja oodata, võisin jääda natuke uimaseks. Kokkuvõttes olen oma hüppega siiski rahul,“ kommenteeris kolmandana suusarajale pääsenud Ilves.

Kuivõrd austerlased Rehrl ja Lamparter said lähte neli sekundit varem, siis proovisid nad alguses duona eestlase elu põrguks teha. „Kui eile sain ise esimese ringi rahulikult võtta, siis täna pidin ma neid püüdma. Pärast sõitu nad ütlesidki mulle, et nende plaan oli mind panna raskesse olukorda. Esimesel tõusul surusid nad meeletult ja see tõmbas jalad natuke raskemaks, aga kolmandal ringil taastusin ära. Värskust polnud täna nii palju, aga see oli ikka korralik sõit.“

Kui laupäeval jäi Ilvest kriipima võimalik esikoht, siis pühapäeval jäi ta realistiks ja tunnistas, et võidulootust polnud. „Lamparter oli tõusu peal nii palju tugevam, et ma mängisingi kindla teise koha peale. Teadsin, et võitu pole võimalik võtta ja et lõpus võtan Rehrli ära. Tuli teise kohaga rahul olla.“

Ilves õppis, mida tähendab ees sõitmine

Mida need kaks poodiumikohta Ilvesele enda kohta õpetasid? Esialgu jäi ta mõttesse ja tunnistas, et seda on veel natuke vara öelda. „Kui võtta hüpped, siis nii häid ja stabiilseid esitusi pole ma varem teinud. Ka suusasõidus on hoopis teine minek kui varem on olnud. Tundub, et vorm on päris hea. Lisaks sain ma teada, kuidas on ees sõita ja kuidas lõppu mängida. Taktikaline pool hakkab rohkem lugema. Ega mulle pole kõik veel päris kohale jõudnud. Juba räägime, et mis oleks võinud olla, aga reaalsuses olen ma ainult kaks korda poodiumile saanud. Suhteliselt ulmeline nädalavahetus,“ lõpetas Ilves naerdes oma mõttelennu.

Foto: Flawia Krawczyk