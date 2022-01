Kilp võib olümpialennukilt maha jääda. Peatreener Teppan: pean langetama ebameeldiva otsuse 

Eesti meestel on praeguse seisuga kolm, naistel neli olümpiakohta. Kuivõrd keegi ei täitnud statuudi esimest punkti (MK-etapil koht 30 seas), oli sel nädalavahetusel Otepääl kaalul enamat kui Eesti meistritiitel – võit viis Pekingisse. Võib ju küsida, et kas on õige otsida olümpiakoondist Lõuna-Eestis, kui suurvõistlus toimub merepinnast 1700 meetri kõrgusel, kuid head alternatiivi polnud.