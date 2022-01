SUUR OOTUS: milliseks kujuneb Kontaveiti mäng Siniakovaga? 

Siniakova on tennisist, kellega kaks eestlannat on alates 2018. aasta kevadest kohtunud kokku seitse korda, kui juurde arvestada ka homne mäng. Kaks korda selle aja jooksul on Siniakova kaotanud Kaia Kanepile ja mänginud Anettiga välja tulemuse 1 : 3. Tõsi, nad kohtusid ka 2016. aastal Guangzhou turniiril, kus Anett samuti võitis ja juhib seega enne homset 4 : 1, kirjutab portaal Tennisnet.ee.