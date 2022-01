Tänak Monte Carlo rallist: peamine on probleemide vältimine 

„Olukord on uus kõigi jaoks. Alustame puhtalt lehelt, oodata on paljut. Inimesed on teinud väga palju tööd, eriti garaažides,“ rääkis Tänak WRC-hooaja avaüritusel.

„Masin ja reeglid on uued. Juhitavus on keerulisem, aga samas saime jõudu juurde. Olen kindel, et paljudes kohtades saab otsustavaks sõitjate talent, kes peavad masinaid teel hoidma. Väljakutseid on palju, ka taustajõududel, kes peavad piloote aitama strateegiaga. Mõtlema peab väga paljudele asjadele. Aga praegu läheme Montesse, kus on vaheldumisi märjad, lumised ja kuivad teed… kõva väljakutse," lisas ta.

Eelmine hooaeg läks Ott Tänakul Hyundai i20 nigela töökindluse tõttu aia taha. Tänavu on saarlase istumise all tuttuus hübriidajamiga auto.

Kui aasta alguses ütles Tänak, et eeloleva hooaja peaeesmärk on tiitlivõit, siis sellel nädalal tunnistas eestlane Hyundai pressiteenistuse vahendusel, et teadmatust on veel palju. „Monte Carlos on peamine suuremate probleemideta läbi tulemine ning kogemuste korjamine – see on meie prioriteet. Monte Carlo rallil pole küsimus vaid masina võimsuses, vaid töökindluses ja väikestes otsustes. Kuid loomulikult soovime lõpetada kõrgel kohal ning korjata võimalikult palju punkte. Esimene katse toimub pimedas ning uue autoga saab see olema suur seiklus,“ lausus 34aastane ralliäss.

Ott Tänak. Foto: Vincent Thuillier / Hyundai Motorsport GmbH

Paberil näib uue hooaja eel kõige parem M-Spordi seis, kes kirjutas eelmise aasta varakult korstnasse ning alustas esimesena Rally1 masina arendamist. Kõige keerulisemad kuud olid Hyundai meeskonnal, kes alustasid testimist teistest hiljem, on maadelnud erinevate probleemidega ning liiatigi jäid nad ilma senisest tiimipealikust Andrea Adamost.

Ajutiselt tema rollis olev Julien Moncet kinnitas, et hooaja alguses on peamine töökindlus, aga aasta kokkuvõttes sihitakse meistritiitleid.