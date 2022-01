Henri Drell liitus NBA tütarliiga meeskonnaga 

Miks liitus Drell Windy City Bullsiga?

Alates 2016. aastast Saksamaal korvpalliharidust saanud Drell liitus 2019.-20 hooajal Itaalia kõrgliigaklubiga Pesaro. Toona vaid 19aastane Drell sai esimesel aastal keskmiselt platsile 17 minutiks, mille jooksul viskas 4,7 punkti ja võttis kaks lauda ning tundus, et suur läbimurre on vaid aja küsimus. Kuid möödunud hooajal jäid tema statistilised numbrid sarnaseks ning tänavu pääses ta platsile keskmiselt vaid tosinaks minutiks ning viskas seitsmes mängus kokku 12 silma.

Kuna koostöö ei läinud soovitult, siis läksid mängija ja klubi teed novembris lahku. Väidetavalt käis Drell testimas Prantsusmaa kõrgliiga satsis, kuid seal diiliks ei läinud. Ehkki 21aastasest ääremängijat huvitusid Eesti tippklubid, siis treenis Drell iseseisvalt kodumaal ja kiikas ookeani taha. Nii võttis ta vastu väga ootamatu otsuse, kui allkirjastas lepingu Chicago Bullsi sõsartiimiga Windy City Bulls – juriidiliselt oleks muidugi täpsem öelda, et ta sõlmis kontrahti G-liigaga ning esindab Bullsi.

Ühest küljest on samm erakordselt kummaline, sest Drelliga sarnast käiku varem noored eurooplased pole sisuliselt teinud ning nii on raske hinnata, kas ja kuhu see võib viia. Teisalt jätavad viimastel aastatel USA noormängijad aina tihemini ülikooliastme vahele ning kuna otse keskkoolist NBAsse ei tohi hüpata, siis kasvatatakse liha luudele G-liigas. Nii valis Houston Rockets möödunud aasta draft'is teise valikuna Jalen Greeni, Golden State Warriors seitsmendana Jonathan Kuminga ning Milwaukee Bucks 31. positsioonilt Isaiah Toddi, kes kõik möllasid eelnevalt G-liigas. See ei tähenda, et Drell võiks sarnaselt hüpata NBA draft'i valikuks, aga samas pole G-liiga puhul enam tegu andetute ja olematut palka saavate mängijate mudaliigaga.

Peamine on see, et nüüd on Drell sealsete suurklubide radaril. Olgem ausad, viimaste Pesaro aastatega kadus ta kõigi NBA satside nimekirjast ning Kalev/Cramos mängimisega poleks ta sinna tagasi pääsenud. Nüüd on õhkõrn võimalus selleks olemas. Lisaks on Drelli üks suuremaid muresid üsna kleenuke kehaehitus ning pole ideaalsemat paika musklite kasvatamiseks kui USA.

Mis rolli saab Drell klubis?

Kuna G-liiga mõte on mängijate arendamine, siis minuteid jagatakse seal kõigile üsna julgelt. Eeldatavasti tilgutatakse eestlasele esialgu minuteid vahetusest ning kui temas on vähegi mängumeest, siis hakkab tema roll vaikselt kasvama. Tänavu on Drelli uus tööandja andnud neljas mängus minuteid juba kuraditosinale mängijale.