HÄSTI! Kontaveit alistas Austraalia lahtiste avaringis paarismängu slämmi- ja olümpiavõitja 

Anett tunnistas, et leidis möödunud hooaja teises pooles sisemise kindluse ja positiivsuse. „Tundsin end väljakul hästi, loodan selle momentumi kanda sellesse aastasse. Alustasin ka seda aastat väga hästi,“ tõdes Kontaveit, kellelt uuriti välkintervjuus koduste kohta. „Ema on Tallinnas, kus vaatab koos mu koeraga matši. Ta oli mu esimene treener, see on suurepärane kui sul on peres keegi, kes tunneb tennist.“