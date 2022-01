TAGASITULEK? Erikseni noolib taanlaste näoga Inglismaa kõrgliigaklubi 

Eriksen oli viimati Milano Interi mängumees, aga kuivõrd talle paigaldati pärast traagilist sündmust südamestimulaator, siis ei saanud ta Itaalia reeglite kohaselt murule joosta. Paljudes muudes liigades, näiteks ka Premier League’is, säärast reglementi pole ja nii on taanlasele silma peale pannud liiga uustulnuk Brentford. BBC andmetel osapooled seni siiski veel kokkuleppele pole tulnud, aga omavahelist suhtlust on kinnitanud ka mitmed teised tõsiseltvõetavad väljaanded.

29aastane Eriksen ise on öelnud, et soovib väga platsile naasta ja tema unistus on mängida aasta lõpus MMil.