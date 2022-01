Tennis KÕVA SÕNA! Kaia Kanepi kinkis nimekale sakslannale sünnipäeva puhul varajase kojusõidu Rasmus Voolaid , täna 12:43 Jaga: M Prindi artikkelTeade toimetajale

Estonia s Kaia Kanepi celebrates after beating Germany s Angelique Kerber in their women s singles match on day two of the Australian Open tennis tournament in Melbourne on January 18, 2022. (Photo by William WEST / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE -- Foto: WILLIAM WEST