Eesti naiste koondis sai uued peatreenerid, kes loodavad, et parimad mängijad hakkavad uuesti koondises käima 

Roops kiitis eelmise peatreeneri Jarmo Matikaineni tööd. „Tahame jätkata sellega, millega tema alustas ehk põlvkondadevahetusega. Kuna me ise oleme samas süsteemis üles kasvanud, siis on meil seda võibolla natuke lihtsam teha.“

Morkovkina tõi aga mängu tõsiasja, et Eesti naisjalgpallurid on valdavas enamuses amatöörid ega saa mängimise eest palka. „Meil on aastane leping ja midagi kardinaalselt muuta pole võimalik. Aeg on alati suhteline. Kui me vaatame, mis turniire me mängime ja kellele kaotame, siis me kaotame täisproffidele. See ongi nende töö. Kui teisalt vaadata, et keda me võidame - näiteks Lätit ja Leedut -, kus on poolprofessionaalsed liigad, siis see on tee, millest alustada. On aeg, et Eesti naiste jalgpall oleks vähemalt poolprofessionaalne. Üldiselt neid, keda on võimalik võita, me võidame. Kui meie naised saaksid raha selle eest, siis me saaksime vabalt hakkama päris korralike riikide vastu.”

Selle peale sekkus Pohlak, kes võrdles naiste jalgpalli arengut meeste omaga. Tema sõnul on naised praegu seal, kus mehed olid umbes 90. aastate keskel. Kui mingil hetkel oli probleem selles, et noored tüdrukud ei leidnud teed jalgpalli juurde ja täiskasvanute seas ei saadud kokku korralikku liigat, siis nüüd on arvestatav meistriliiga ja küsimus seisneb selles, kuidas tõsta liiga taset, konkurentsi ja klubides tehtava töö taset. Kuidas jõuda selleni, et liiga saaks kasvõi poolprofessionaalse staatuse?

„Kogu naiste jalgpall on arenenud loogiliselt ja samm-sammult nagu ta peabki arenema. Ma ise sõnastaks üldise eesmärgi selliselt, et Eesti naiste jalgpallis on tulemas peale uute võimaluste aeg. Täiskasvanute jalgpalli on jõudmas need vanuseklassid, kus on mängijaid ja mingitki valikut koondise ja klubide jaoks. See leping treeneritega on küll lühiajaline, aga see on tehtud selge eesmärgiga proovida koondist meie oma treeneritega. Üldine eesmärk ongi see kõik terviklikult tuua üle täiskasvanute jalgpalli ja saada vilju A-koondise poole peal. Eesmärk ei saa olla kolme või viie aasta pärast võita Hollandit või Prantsusmaad. Loomulikult tahame olla mängus rohkem sees ja võita rohkem omasuguseid. Eesmärk võiks olla sama, mis meeste poole peal ehk Balti turniiri võit,“ leidis Pohlak.

Parimad tagasi koondisesse

Kui oktoobrikuus tahetakse võita üle kaheksa aasta Balti turniir, siis lisaks jätkub ka MM-valiksari, kus seni pole teenitud ühtegi punkti. Ees ootavad aga kohtumised Kreeka ja Kasahstani vastu, mis peaksid olema Eesti jaoks teistest vastastest mängitavamad. Roops kinnitas, et eesmärk on teenida punkte, aga täpsemat numbrit ta välja hõigata ei osanud.