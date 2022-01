KIRED OLÜMPIAKOONDISE ÜMBER! Kaarel Kasper Kõrge noorpõlvetreener: tundub, et talle on lihtsalt ära tehtud! 

„Tundub, et talle on lihtsalt ära tehtud,“ ütles Kõrge noorpõlvetreener Raido Rohi Õhtulehele. „Keegi on kusagil kellegagi kokku leppinud enne, et need ja need saavad olümpiale, kuigi statuudi järgi on Eesti meistrivõistluste tulemused ülimad, sest MK-l polnud keegi 30 hulgas. Aga siis jääb Kaarel, kes oli sprindis kolmas ja distantsil teine, üldse välja – see on natuke ebaloogiline.“