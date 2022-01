Põhja-Iirimaa ralli jääb taas ära 

Ühtlasi tähendab see seda, et Suurbritannia on kolmandat hooaega järjest MM-rallita. Viimati toimus seal etapp 2019. aastal, kui kihutati Walesis. Põhja-Iirimaa ralli oli kavas ka mullu, kuid siis jäeti see ära koroonaviiruse pandeemia tõttu. Toona asendas seda Ieperi etapp.

Ralli promootor Bobby Willis avaldas lootust, et see võiks toimuda järgmisel hooajal.

„Keskendume täielikult sellele, et tuua Suurbritanniasse MM-ralli 2023. aastaks. Suurbritannias ja Iirimaal on nii palju sõitjaid, kes vääriksid seda. Rääkimata kõikidest korraldajatest ja fännidest. Meil on piloote nagu Craig Breen ja Elfyn Evans ning lisaks tuleb peale hulganisti noori sõitjaid. Peame andma neile võimaluse kihutada koduralli,“ vahendas Willise sõnu portaal DirtFish.

Tänavuseks hooajaks on MM-sarja planeeritud 13 etappi. Kolmandat aastat järjest on kavas Rally Estonia, mis toimub 14.-17. juulini. Esmakordselt pärast 2018. aastat kihutatakse Uus-Meremaal. Kalendris on viimaseks etapiks Jaapani ralli, mis toimus viimati 2010. aastal. Mullu ja tunamullu jäeti see koroonapandeemia tõttu ära.

MM-sarja kalender:

1. Monte Carlo ralli 20.-23. jaanuar

2. Rootsi ralli 24.-27. veebruar