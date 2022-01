Kahevõistluse olümpiavõitja jääb Pekingi OMilt eemale 

Tiimist välja jäetud 31aastase Riessle käimasolev hooaeg on olnud kahvatu. Ta on MK-sarja üldarvestuses alles 19. kohal ning jõudnud poodiumile vaid korra. Koondisesse ei mahtunud ka detsembris Lillehammeri etapil teiseks ja Otepääl kolmandaks tulnud Manuel Faisst.

Samas pole ka näiteks Rydzeki hooaeg olnud kõige säravam. Tänavu on ta vaid ühel MK-etapil jõudnud poodiumile. Koondise kokku pannud treeneri Hermann Weinbuchi sõnul valiti ta koosseisu tänu kogemustele – 30aastane sakslane tuli Pyeonchangis suurel mäel olümpiavõitjaks.

Saksamaast on ajaloo jooksul olnud üks edukamaid riike olümpial kahevõistluses. Nad on võitnud viis kuldmedalit, vaid Norra on suutnud enamat – 13.