Brasiilia väravakütt naaseb Eestisse: olen tagasi kohas, kus tunnen end nagu kodus 

Tõsi, hetkel veel ametlikku teadet pole. Ent täna uurisid fännid Instagramis brasiillaselt, kus ta uuel hooajal mängima hakkab. Liliu andis story'des üsna selgelt mõista, et tuleb tagasi Eestisse. „Jah, olen tagasi! Kohas, kus tunnen end nagu kodus,“ kirjutas ta.

Foto: Instagram/@liiliu

Eilses Betsafe'i podcast'is (alates 27:30) kinnitas Kink, et Liliu on tõepoolest teel Eestisse. Huvi tunti ründaja vastu juba varem, kuid praegu pole veel lepinguni jõutud.