Henri Drelli uus tööpaik G-liiga: sandikopikaid pakkuv sari, kust NBA tiimid otsivad prügikoristajaid, mitte ettevõtte juhte 

UNISTUS SUPERLIIGAST: Henri Drell asub oma NBA-sinilinnukest püüdma NBA tütarsarja ehk G-liiga kaudu. Foto: Martin Ahven

Esmaspäeva õhtul sai teatavaks, et Eesti korvpallikoondise 21aastane ääremängija Henri Drell jätkab karjääri ookeani taga, kui ta lõi käed NBA tütarliiga ehk G-liiga meeskonnaga Windy City Bulls. Ilmselgelt ei saa see tähendada muud kui seda, et natuke pikemas perspektiivis tahaks Drell jala ukse vahele saada ikkagi ka unistusteliigas NBAs.