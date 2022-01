Mattias Käit liitus Rumeenia kõrgliigaklubiga 

„Mul on hea meel siin olla. Kõik on minu vastu olnud lahked ja esmamulje on väga hea. Teadsin Rapidist juba varem, kuid kui sain teada, et nad tunnevad minust huvi, siis vaatasin ka paari nende mängu. Tean ka fännidest, kes on pöörased. Ma ei jõua ära oodata, millal saan mängida uuel kodustaadionil täismaja ees,“ lausus Käit klubi kodulehel.