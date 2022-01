INTERVJUU | Norra koondise peatreener Ilvesest: ta on olümpial medalimängus sees, aga jätkuvalt autsaider 

Kristjanil jäi selja taha elu parim nädalavahetus. Nüüd on kindel, et Ruka 4. koht polnud ühekordne sähvatus, vaid ta ongi maailma tipus. Millised on teie mõtted möödunud nädalavahetuse kohta? Oli see perfektne?

See oli tema jaoks väga-väga hea. See võistluspaik sobib talle ideaalselt: suur mägi, kus tulevad suured vahed, ja rada, kus on lihtne esiotsas püsida. Ta lahendas selle peaaegu perfektselt, arvan, et laupäeval olnuks võimalik ka Lamparterit võita. Aga kaks teist kohta, elu parim nädalavahetus – ta võib olla väga-väga rahul.