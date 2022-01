Kas Hamiltoni kapriisid võiks aidata Vipsi F1-sarja? 

Postituste järgi sotsiaalmeedias võib väita, et Eesti parim vormelisõitja Jüri Vips naudib praegu kahe hooaja vahelist puhkusperioodi. See ei tähenda aga, et tema tuleviku arutamise peale ei tasuks trükimusta kulutada. Enne kui jõuame kõrgelennuliste F1-mõtete juurde, alustame aga kindlatest teemadest ehk eestlase 2022. aasta plaanidest.