Nelja-viiekesi trenni teinud Kalev sai Cramolt lausa 58punktilise sauna 

Meeskonna peatreener Kalle Klandorf teatas juba mängueelses kommentaaris, et midagi lihtsat neid ees ei oota. „Üks mängija on endiselt karantiinis, kaks traumaga väljas ja üks oli eile pärast koroonat esimest korda trennis. Kuni eilseni osales treeningutel neli-viis meest, aga see ei ole vabandus, vaid pigem informatsioon,“ sõnas ta Facebookis avaldatud postituses. „On hea meel, et [Corey] Raley-Ross on tagasi pärast kahekuulist vigastuspausi ja oli eile esmakordselt täispäeva trennides. Loodan, et nüüd hakkab olukord jõudsalt paranema.“