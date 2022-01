PANDEEMIA KIUSTE OLÜMPIALE: Zahkna kapseldub hotelli, Tomingas pelgab rohkem Hiinas vangi jäämist 

Marten Liiv (vasakul üleval), Rene Zahkna (keskel), Tuuli Tomingas (paremal üleval), Tormis Laine (vasakul all) ja Kristjan Ilves rääkisid, kuidas püüavad koroonat vältida ja õnnelikult Pekingisse jõuda.

Aeg on sealmaal, et piisab ühest positiivsest koroonaproovist ning Pekingi olümpiamängudele jääbki minemata. Päris karm, kui pisike ja mõnes mõttes kontrollimatu asi võib nelja aasta kõige tähtsamale võistlusele vee peale tõmmata. Õhtuleht uuris Eesti olümpiasportlastelt, kui suurt stressi see teadmine tekitab ning kuidas nad kavatsevad nakatumisriski minimeerida.