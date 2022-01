KITSAS KÄES: ostukeeluga klubi huvitub Karl Jakob Heina palkamisest 

Readingul on väravavahtidega kitsas käes: nende ainsaks (!) registreeritud puurilukuks on alates 2015. aastast meeskonna ridadesse kuulunud Luke Southwood. 24aastane Southwood esindas noorteklassides Inglismaa koondisi, kuid on nüüdseks tänu vanaema verele liitunud Põhja-Iiri rahvusmeeskonnaga. Ühtegi mängu pole sealses koondises kolmanda kinda rolli täitev noormees veel kirja saanud.