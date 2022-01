FIFA soovib oluliselt muuta klubide laenureegleid 

FIFA mure on arusaadav. Näiteks meistrite liiga tiitlikaitsja Londoni Chelsea on tänavu saatnud laenule üle 20 mängija, nende hulgas on Walesi koondislane Ethan Ampadu, USA koondise kaitsja Matthew Miazga, Ghana koondise äärekaitsja Baba Rahman, Itaaliaga EMi võitnud Emerson, prantslane Tiémoué Bakayoko, Inglismaa koondist esidanud Danny Drinkwater ja Conor Callagher ning Belgia koondise tipuründaja Michy Batshuayi. Sarnast mängijate kuhjamist teevad teisedki tippsatsid.