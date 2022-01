ÜLLATUS: laskesuusatamise MK-etapi võitis olümpiakoondisest välja jäänud venelane, Zahkna tegi elu ühe parima sõidu 

„Esimene lask läks kella 12 suunas mööda. Olin: ohohooo, kas hakkab sama pihta nagu Ruhpoldingu jälituses. Kahju, et viimases tiirus peale kolmandat lasku tuli tuul. Ei tahtnud sinna terveks päevaks seisma jääda, panin hooga ja eksisin. Aga tänasel päeval oli kaks [möödalasku] päris hea. Tuul möllas igas suunas. Kuidas kellelgi vedas, mul läks hästi,“ lisas võitjale 3.53,5 kaotanud Zahkna.

Kalev Ermitsa lootused suurele kohal kadusid esimeses lamades laskmises, kus jäi üles kaks märki, millele mõlemas püstitiirus lisandus veel üks eksimus. 29aastane laskesuusataja nentis, et ka rajal oli väga raske päev. „Üldse ei tulnud hapnikku peale. Raske sõidutunne, nii on 20 kilomeetrit keeruline läbida. Esimeses tiirus lamades kohe kaks trahvi, üks paremale ja üks vasakule, omad vead. Neist on kahju, asi tundus olevat kontrolli all,“ võttis Babikovile 6.04,3 kaotanud ning 48. koha saanud Ermits oma võistluse kokku.