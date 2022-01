Räikkonen: vormel 1 sari on võlts ja mõnus on sellest pullis**ast välja pääseda 

„Sarjas on nii palju asju, millel minu meelest pole mingit mõtet,“ ütles Sauberi, McLareni, Ferrari, Lotuse ja Alfa Romeoga 349 GP-l startinud Räikkönen Autospordile. Soomlasel paluti mõte lahti rääkida. „See igasugune jama, mis käib. Me teame seda, aga keegi ei ütle seda välja. Asjad, mis minu arvates isegi ei peaks seal olema. Kõik on väga võlts ja on hea sellest välja saada. Vaimselt on mõnus sellest pullis**ast välja astuda.“

Esmakordselt tegi põhjanaaber karjääris pausi 2010. ja 2011. hooajal, kuid patareide laadimise järel naasis ta armastatud ala juurde. Kuid nüüd on Räikkoneni sõidud lõplikult sõidetud. „Ootan pikisilmi sellest kõige pääsemisest. Seal on palju rohkem pullis**ta, kui inimesed väljastpoolt näevad,“ lausus Räikkonen.

Ta meenutas, et vormel 1 paarkümmend aastat tagasi oli hoopis teine spordiala. „Kindlasti on raha asju muutnud, nagu kõiki teise spordialasid. Mida rohkem liigub ala juurde raha, seda rohkem tuleb sinna poliitikat. Üldiselt mängitakse igas riigis mänge, mida inimesed ei tea enne, kui nad on kogu asja sees. Kindlasti mängib suurt rolli raha ja võim. Ma arvan, et inimesed tahavad omada võimu, seda ja teist. Ma arvan, et sarjas on palju häid poliitikuid, kes saaksid hästi hakkama päris poliitikas.“