Drell debüteeris NBA tütarliigas, veidrast vigastusest taastunud Kriisa naasis platsile NCAAs 

Kaks võitu ja neli kaotust teeninud Bulls on idakonverentsis 15 meeskonna konkurentsis 12. kohal, kolm võitu ja kolm kaotust kogunud Celtics on seitsmes. Et pääseda aprillis algavasse play-off'i,tuleb olla kuue parema seas. Järgmises mängus sõidavad Drell ja Bulls külla Capital City Go-Go'le, kes on praegu nelja võidu ja kahe kaotuse idakonverentsi kolmas tiim.