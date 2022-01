VIDEO | Fourmaux tegi Monte Carlos suure avarii 

M-Spordi tiimipealik Richard Millener tõdes, et ta hoolealune läks liiga uljaks. „Üsna räpane kurv, kus eelnevad masinad olid teele muda vedanud. Ta sõitis otse seina ja lendas üle barjääri 30-40 meetrit kraavi. Auto on päris puru ja sellega on tema ralli läbi. Sellest on väga kahju, sest enne rallit rääksime, et peame jõudma finišisse. Eile läks tal väga hästi ja ta läks natuke uljaks. Eks see on osa arengust,“ lausus ta.