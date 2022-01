Olümpiakohata jäänud Kõrge: suusaliit suutis statuudi täpselt enda jaoks õigesse vormi väänata. Markvardt: Kõrge loeb statuuti natuke teistmoodi kui suusaliit 

Kuna see on loo edasise osa suhtes võtmetähtsusega, siis meenutagem esmalt seda statuuti. Selles esimene punkt sätestab, et olümpiamängude võistkonda arvatakse kõik maailmakarika individuaalsetel etappidel nii sprindis kui distantsil esimese kolmekümne hulka jõudnud sportlased. Neid Eestil tänavu ei ole.