VANAMEISTER NAASEB SUURDE MÄNGU! 47aastane Valmo Kriisa: „Võib-olla on väga valus, aga elu peab huvitav olema!“

Vanus on ainult number passis! 47aastane Eesti kossulegend Valmo Kriisa on registreeritud Eesti-Läti liigas mängiva Tallinna Kalevi rivistusse ning pole välistatud, et ta jookseb väljakule juba laupäevases matšis Valmiera vastu.