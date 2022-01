VINGE PIIGA! Carita Lomp kuulutati alles 13aastaselt Eesti parimaks motonaiseks: on tore võita naiste auhindu, kui oled aastaid poistega pusinud

VERINOOR EESTI NAISTE MEISTER! Carita Lomp krooniti motokrossis parimaks naiseks vaid 13aastaselt! Foto: Erakogu

Carita Lomp (13) on alles noor neiu, kuid krooniti lõppenud aastal juba naiste arvestuses Eesti motokrossi meistriks ja selle saavutuse eest pälvis ta motoliidult ka aasta parima naissportlase tiitli. Soomes elav krossipiiga tunnistab, et ala ei sobi kõikidele, kuid temale istub hästi, sest ta on mootoritega kokku puutunud juba väikesest peale. Näiteks ATV selga istus neiu kolmeaastaselt!