Tänak Hyundai seisust: keerulistel katsetel oleme konkurentsis, aga kiiretel on probleeme 

„Palju parem kui eile. Üsna stabiilne, hommikul oli probleeme, aga suutsime need lahendada,“ vaatas ta tagasi reede esimesele katsele, kui tema Hyundai i20 Rally1 masinal lakkas töötamas hübriidsüsteem ja see oli kasutu lisaraskus. „Peale seda oli kõik järjekindel ja sujuv. Usun, et sain täna väga palju infot.“

Reede parimal kiiruskatsel oli Tänak teine, aga samas halvimal juhul olid Hyundaid tehasetiimide sõitjaterivi lõpus. „Kiirus pole kohutav. Keerulisematel Monte Carlole omastel katsetel oleme hästi konkurentsis, aga kiiretel ja parema pidamisega katsetel on rohkem probleeme,“ selgitas ta WRC All Live ülekandes.

Tänak tunnistas, et ta pole esikohaheitlust jälginud. „Olen teinud oma tööd. Sõita on veel päris palju, homme on taas keeruline päev. Me proovime hoida oma rütmi. Esimene kiiruskatse on uus, laiem ja kiirem, mis meenutab rohkem Korsika ja Kataloonia etappe. Aga siis peaksid tulema katsed, mis on rohkem Monte Carlole omased.“