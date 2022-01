Narva Transi buss sõitis teelt välja 

Transi tegevjuht Konstantin Burdakov kinnitas Soccernet.ee-le, et bussis viibinud inimestega on kõik korras ja midagi hullu ei juhtunud. „See ei olnud päris avarii, aga meie buss lihtsalt sõitis teelt välja. Oli väga tugev tuul ja ta lihtsalt, rahulikult, vajus tee kõrvale. See juhtus umbes 25 kilomeetri kaugusel Tallinnast. Õnneks midagi hullu ei ole, lihtsalt mäng jääb ära,“ kirjeldas Burdakov, kes ise ei olnud õnnetuse ajal bussis.