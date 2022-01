Tiitlikaitsja Osaka langes kolmandas ringis: ma pole jumal, ma ei suuda igat mängu võita 

„Võitlesin iga punkti eest,“ sõnas Osaka pärast mängu, vahendab ESPN. „Ma ei saa kaotuse pärast kurb olla. Ma pole jumal, ma ei suuda igat mängu võita. Pean seda arvesse võtma ja mõistma, et tore oleks turniir võita, aga see on väga eriline. Ma ei suuda igat aastat alustada suure slämmi turniiri võiduga.“