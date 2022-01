KULDNE NEIU: rennisõidu võitnud Kelly Sildaru tegi X-mängude ajalugu! 

Kelly Sildaru on nüüd kuuekordne X-mängude tšempion!

Üheksa – just see oli tänaseni X-mängude teismelisena võidetud medalite rekord. Enam mitte! Kelly Sildaru kuld rennisõidus kergitas ta mööda Nyjah Hustonist ja Shaun White’ist ning nüüd on tippmark 10 medaliga vaid eestlanna päralt.