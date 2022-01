KARMID VÕTTED! Austraalia lahtistel ähvardas treener vastasele peksa anda 

Endine mängija ja praegune spordikommentaator Sam Groth heitis samuti omalt poolt juhtunule valgust, kui rääkis ühele kohalikule Austraalia telekanalile, et sai intsidendi ajal operatiivselt toimuvast infot. „Thanasi saatis mulle samal ajal sõnumi ja ütles, et Nickiga tuldi riietusruumis vestlema,“ kirjeldas Groth.

„Ilmselgelt ei oldud rahul sellega, et maailma esipaar ning esimese asetusega mehed langesid Thanasi ja Nicki vastu konkurentsist. Arvan, et on natuke memmekas käitumine viia sellised asjad palliplatsilt riietusruumi ja seda isegi mitte mängija, vaid nende treenerite tiimi liikme poolt,“ lisas Groth.